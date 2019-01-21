На Кубани прогнозируют до +8 °С, затем температура перейдет в минус

Нестабильной погода будет всю неделю.

«Будет сохраняться неустойчивый характер погоды. Связано это с влиянием атлантических циклонов, которые пока не будут покидать территорию края. Поэтому у нас будут температурные качели», — сказал начальник Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.

В Краснодаре 22 января будет около 0 °С, а в северной части края — до -8 °С. Морозы на Кубань зайдут ненадолго, уже с 24 числа температура начнет переходить в плюс. К выходным обещают до 6 °С днем и +1..+2 °С ночью. Потепление принесет южный ветер.

Резкая смена температур может привести к образованию наледи на дорогах. Автолюбителям стоит быть осторожными.