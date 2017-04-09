На Кубани пройдет аукцион племенных лошадей

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style=»width: 100%;»>6c5bfaffa62dc096a6e31907e6b5fd1d На Кубани пройдет аукцион племенных лошадейНа Кубани пройдет аукцион племенных лошадей

В Краснодарском крае сегодня пройдет аукцион лошадей чистокровной верховной породы. Мероприятие начнется в 11:00 на конном заводе в поселке Восход Новокубанского района.

На продажу выставлены 30 голов. Аукцион будет сопровождаться тренировочными галопами поголовья, готовящегося для испытаний на ипподромах страны в скаковом сезоне-2017, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе минсельхоза Краснодарского края.

Напомним, что на Кубани скаковой сезон откроется 22 апреля. 

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