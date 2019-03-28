На Кубани пройдет финал Кубка губернатора по плаванию

В нем примут участие юноши и девушки — победители и призеры зональных этапов.

В этих состязания будут вестись как личные, так и командные зачеты. Каждый из участников должен выполнить обязательную программу: комплексное плавание на 200 м и плавание на 100 м стилем по выбору.

Также на соревнованиях определят лучших в дистанции 100 м по плаванию баттерфляем, брассом, вольным стилем и на спине. Помимо этого, участники выполнят комбинированную смешанную эстафету 8х50 м.

Старты будут проходить в кропоткинском бассейне Центра спортивной подготовки.