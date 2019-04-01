На Кубани пройдет кастинг для сериала «Туристическая полиция»

На кастинг в Краснодаре и Новороссийске пригласили профессиональных актеров.

В Краснодаре кастинг проведут 4-5 апреля. Точная дата кастинга в Новороссийске пока неизвестна.

«Нам нужны именно профессиональные актеры для съемок сериала «Туристическая полиция», который выходит на телеканале «Пятница»», — рассказала интернет-порталу «Кубань 24» организатор кастинга.

Узнать подробную информацию можно по телефону 8(926)577-25-70.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в сериале «Туристическая полиция» снялась Светлана Листова, бывший шеф-редактор утренней дирекции телеканала «Кубань 24». Она сыграла прапорщицу Громову. Съемки прошли в октябре прошлого года в Сочи. Участие в них приняли Анастасия Ивлеева, Михаил Башкатов и Сергей Пиоро. Премьера сериала состоялась 25 февраля на телеканале «Пятница».