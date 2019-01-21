На Кубани пройдет месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы

Торжественное открытие мероприятия пройдет в Доме культуры Тимашевска 23 января.

В этом году месячник пройдет под девизом «Воинский долг — честь и судьба!». Он приурочен к 30-летию завершения выполнения боевой задачи советскими войсками в Афганистане и 25-летию начала операции по восстановлению конституционного порядка в Чеченской Республике.

В течение месяца во всех районах Кубани пройдут массовые мероприятия военно-патриотической направленности: автопробеги по местам боевой славы, митинги с возложением цветов и венков к могилам воинов, уроки мужества, соревнования по военно-прикладным видам спорта.

Организуют встречи школьников с военнослужащими, ветеранами Великой Отечественной войны и локальных конфликтов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.