На Кубани пройдет региональный этап всероссийской олимпиады школьников

В нем примут участие 1,5 тыс. учеников Краснодарского края.

Олимпиаду проводят в четыре этапа — школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Начиная со школьного этапа, в ней ежегодно принимают участие более 250 тыс. детей Кубани.

Региональные испытания по французскому языку пройдут 11-12 января. Всего олимпиады пройдут по 22 предметам и завершатся 25 февраля.

По итогам этапа сформируют команду школьников для участия в финале всероссийской олимпиады, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.