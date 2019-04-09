На Кубани прошел предпоследний этап соревнований по стендовой стрельбе

Турнир проходит на базе стрелкового комплекса «Дубрава».

«Погода близка к идеальной. Не жарко, не холодно, все комфортно. Мы сняли зимнюю одежду, которая немножко мешала. Ветер незначительный, поэтому все получается и результаты у ребят достойные», — рассказал участник соревнований на Кубок Краснодарского края по стендовой стрельбе Евгений Цыгикало.

На апрельский этап приехало меньше стрелков, чем на февральский. Всего было 30 участников. Состязания в олимпийских разновидностях ските и трапе прошли чуть раньше. Завершали программу этапа стрельбы в дисциплине спортинг-компакт.

Согласно рейтингу все стендовики были разделены по силе на четыре группы. В сильнейшую попали шесть стрелков. Соревнования имеют открытый статус, в числе лучших оказались два представителя Ставропольского края.

«Каждый раз сюда приезжаю и получаю удовольствие от стрельбы. От полетов, от самой обстановки, которая здесь царит. Ну, и от товарищей по стрельбе», — сказал серебряный призер соревнований Краснодарского края по стендовой стрельбе Даниил Донских.

Ставропольцы Даниил Донских и Александр Кузнецов, вошли в тройку призеров в спортинг-компакте. Победителем стал краснодарец Сабир Калимуллин. Чемпион России прошлого года поразил 92 из 100 мишеней.

Впереди у спортсменов — финальный этап. Он пройдет в «Дубраве» в середине мая.