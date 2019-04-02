На Кубани районного депутата оштрафовали за репост картинки в соцсетях

Мировой суд Ейска оштрафовал депутата Совета Ейского района Александра Коровайного на 5 тыс. рублей.

Он поделился в социальной сети картинкой, на которой была изображена таблица со сравнением цен на продукты и товары в 2009 и 2019 годах.

Правоохранители посчитали издание, логотип которого был на картинке и которое основано Михаилом Ходарковским, аффилированным британской организации «Открытая Россия». В отношении депутата возбудили административное производство по ст. 20.33 КоАП РФ об осуществлении деятельности нежелательной организации.

Суд вынес решение о штрафе в размере 5 тыс. рублей. Защита планирует обжаловать этот приговор, считая, что депутат не имеет отношения к деятельности «нежелательной организации», пишет «Коммерсантъ».