На Кубани ранними яровыми культурами засеяли половину запланированных площадей

Под эти культуры в Краснодарском крае запланировано 394 тыс. га земли.

Близится к завершению посевная ячменя и пшеницы — ими уже засеяли 29,8 тыс. га и 1,1 тыс. га соответственно. Сахарную свеклу посадили на 16,4 тыс. га — это 8% от плана. Завершили работы по многолетним травам, зерновому гороху, овсу.

Фермеры и сельхозпредприятия края приступили к севу овощей в открытый грунт — посадили более 6 тыс. га. Активнее всего работают аграрии в Гулькевичском, Тимашевском и Брюховецком районах.

Общая площадь ярового сева на Кубани в 2019 году составляет 1,9 млн га, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.