На Кубани расчистили более 80 км русел рек

В министерстве природных ресурсов края подвели итоги деятельности за последние несколько лет.

Лучших сотрудников наградили почетными грамотами Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Награды вручил замглавы администрации края Сергей Болдин.

С 2016 года по настоящее время министерство природных ресурсов выполнило значительный объем работ, направленных на защиту населения от разрушительного воздействия воды. Так, более чем на 15 водных объектах выполнили комплекс работ по расчистке участков русел рек общей протяженностью 81 км. Определили границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, суммарная протяженность которых превышает 16 тыс. км. Теперь более 60 тыс. жителей Кубани могут не опасаться разрушительного воздействия стихии.

Минприроды края проводит инвентаризацию гидротехнических сооружений, проектирование и строительство инженерных сооружений, предназначенных для защиты от паводков. Работы проводят в муниципальных образованиях, наиболее подверженных наводнениям: Крымском, Туапсинском, Северском, Лабинском и Темрюкском районах, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.