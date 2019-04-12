На Кубани расширят систему дуального образования

Об этом 12 апреля говорили на деловой встрече в Краснодаре. На экскурсию по заводу сельхозтехники CLAAS пригласили представителей краевого министерства образования, департамента промышленной политики региона и депутатов Законодательного собрания.

Процесс подготовки кадров, когда практику студенты проходят именно на фабрике, пока существует только на этом предприятии немецкого концерна. Этот метод настолько зарекомендовал себя, что по образцу завода планируется обучать студентов на других промышленных объектах. Для этого в крае в ближайшее время будет создана специальная рабочая группа.

«Рабочая группа подготовит документы, которыми мы в будущем будем руководствоваться при подготовке кадров не только на заводе CLAAS, но и на других производствах. Мы хотим распространить этот метод на других предприятиях», — сказал заместитель руководителя департамента промышленной политики Краснодарского края Михаил Дорошков.

Студенты проходят практику на современных станках и металлообрабатывающем оборудовании, участвуют в сборке сельхозтехники. Руководство завода адаптировало российские учебные программы в соответствии с немецкими стандартами.

Обучение по системе дуального образования — ключевой элемент стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, который реализуется в Краснодарском крае по поручению президента России.