На Кубани разработали инновационный аппарат для производства ПЭТ-банок

Первую в стране полностью автоматизированную линию по изготовлению пластиковых банок с широкой горловиной запустили в Кропоткине.

Такая тара пригодна для фасовки пищевой продукции, преимущественно молочной. Технические возможности автомата привлекли внимание потенциальных заказчиков из стран СНГ и Европейского Союза.

Диаметр ПЭТ-банки «Кропоткинского завода МиСС» — до 90 мм, высота — до 190 мм. Производительность нового аппарата достигает 4 тыс. банок в час.

Работой автомата управляет электронная система промышленной автоматизации. Все параметры его функционирования настраиваются оператором, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.