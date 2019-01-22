На Кубани с 24 января ожидается потепление

Оттепель в край придет с юго-восточным ветром, к середине недели он достигнет 15 м/c.

В Краснодаре 22 января синоптики обещают 0 °С, на севере региона — до -5 °С. Однако мороз продержится недолго, уже в середине недели опять потеплеет.

Из-за возможного схода лавин до 24 января на высоте 1500 м находиться опасно. В предгорье пойдет мокрый снег, осадки возможны во всех районах Кубани.

«Начиная с 24 января температура начнет расти, до конца недели у нас сохранится положительный фонд температур. По югу до 10-12 °С, в Краснодаре 5-6 °С днем, ночью 1-2 °С, и по северным районам днем — 1-4 °С», — сказал начальник территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС по Краснодарскому краю Юрий Ткаченко.