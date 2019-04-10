На Кубани с начала года изъяли более тонны контрафактного алкоголя

Борьба с фальсификатом вышла на новый уровень благодаря изменениям в административном кодексе. Их приняли в конце 2018 года.

Поправки расширили полномочия департамента потребительской сферы в отношении индивидуальных предпринимателей, нарушающих закон.

«Ранее мы выявляли эти факты, сообщали в полицию, полиция реагировала на них, и только потом составлялись протоколы. Выявить повторно такое правонарушение достаточно сложно, поскольку предприниматели начинали каким-то образом скрывать свою деятельность», — рассказал замруководителя департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края Сергей Шевченко.

С января сотрудники департамента проверили более 200 объектов торговли, пабов, кафе и ресторанов. Было обнаружено более 20 нелегальных точек продажи.

Нарушителей выявили в Краснодаре и Геленджике. В прибрежном гастропабе на полках обнаружили 50 л фальсификата. А в краевом центре в одном из продуктовых магазинов — 130 л. Каждая десятая бутылка, изъятая проверяющими — контрафакт без маркировки.

За незаконный оборот спиртосодержащей продукции предпринимателям грозят штрафы до 3 млн рублей.