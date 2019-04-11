На Кубани с начала года выдали 447 лицензий на реализацию алкоголя

Также за три месяца специалисты переоформили 277 разрешений.

В бюджет края поступила государственная пошлина в размере 34 млн рублей. Реализовывать спиртные напитки имеют право 10 тыс. 560 объектов торговли и общепита региона.

В департаменте потребсферы рассказали, что 36 организациям отказали в предоставлении госуслуги, также приостановлено действие 45 лицензий. Среди главных причин — задолженность по налогам и сборам, неоплата штрафов, несоответствие лицензионным требованиям, предоставление недостоверных сведений.

Одну организацию на Кубани лишили права реализовывать спиртное, четыре прекратили деятельность самостоятельно. Материалы еще по трем хозяйствующим субъектам рассматривают в Арбитражном суде.

До решения суда допустившие нарушения организации не могут продавать алкоголь, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.