На Кубани с начала года зафиксировано 11 случаев заболевания корью

В связи с возможностью распространения болезни в крае с 1 апреля по 1 октября проведут дополнительную вакцинацию.

Об этом 25 марта рассказали медики и представители Роспотребнадзора. Иммунизация связана с появлением резких вспышек заболеваний кори в России и странах Европы. Вакцинация рассчитана на взрослых до 35 лет, которые в детстве такой прививки не делали, либо на тех, кому сделали укол один раз. На прием к врачу приглашают и жителей края не старше 50 лет, которые во время работы часто общается с людьми, например, учителей, врачей и продавцов.

«В 2018 году было зафиксировано 66 официально подтвержденных случаев, причем половина из них — дети, половина — взрослые. В этом году к марту уже было 11 случаев, среди них только один ребенок. В основном болеют взрослые, поэтому нам нужно сейчас обратить особое внимание на вакцинацию взрослого населения», — сказал главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Краснодарского края Владимир Городин.

Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Нужна ли организму вакцина, определит анализ крови. Он покажет, достаточно ли антител, которые не позволят вирусу воздействовать на организм.

Корь распространяется воздушно-капельным путем. Болезнь начинается с сухого кашля, который сопровождается высокой температурой и слезотечением. А на четвертые сутки появляется красная сыпь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в России введут неотложные меры по противодействию кори. Речь идет о дополнительной иммунизации против кори населения, а также иностранных граждан, не привитых против кори. Иммунизацию проведут с апреля по октябрь.