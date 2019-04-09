На Кубани с начала года заложили более 880 га виноградников

Сейчас в регионе идет весенняя закладка виноградников.

С начала 2019 года на Кубани заложили 880,6 га молодых виноградников. Это 87% от запланированной весенней посадки в Краснодарском крае и 50,4% — от всероссийского плана. Сажать виноград будут в два этапа. Весной планируют высадить около 1 тыс. га, осенью — еще 1,4 тыс. га молодого винограда. Таким образом в 2019 году в крае высадят около 2,4 тыс. га виноградников.

Всего на данный момент в России заложено 1748,6 га виноградников.

В этом году на закладку виноградников и уход за посадками из федерального и краевого бюджетов выделят 714 млн рублей. Эта цифра в два раза больше финансирования прошлого года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.