На Кубани штурмовики Су-25СМ3 уничтожили аэродром условного противника

В крае прошли летно-тактические учения, в которых приняли участие 200 пилотов, техников и специалистов наземных обеспечивающих служб.

Экипажи Су-25СМ3 на предельно малой высоте преодолели систему противовоздушной обороны, а затем по позициям условного противника выпустили управляемые ракеты и сбросили корректируемые авиабомбы.

В учениях было задействовано более десяти штурмовиков, в том числе поступивших на вооружение в октябре 2018 года. Летчики успешно выполнили задачи летно-тактического учения по уничтожению наземных объектов. Тренировка проходила на одном из авиационных полигонов Кубани, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в конце 2018 года в авиаполк Южного военного округа поступили Су-25СМ3. Офицеры приступили к освоению новых самолетов.

в кабине самолетов Су-25СМ3 установлен цифровой дисплей, на котором отображается наземная и воздушная обстановка, а также новая система управления огнем и оборудование системы спутниковой навигации ГЛОНАСС.