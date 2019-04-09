На Кубани синоптики обещают похолодание и осадки

В горных районах пройдут снегопады. На остальной территории края потепление выходных дней перейдет в дожди.

«В связи с тем, что у нас во второй половине недели на территорию края подойдут атмосферные фронты, они принесут нам осадки и похолодание. Завершение недели у нас будет холодным», — сказал руководитель территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

В Краснодаре 9 апреля возможен дождь. Усилится восточный ветер, порывы будут достигать 15 м/с. Температура воздуха в ночное время — до 10 °C.