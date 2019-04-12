На Кубани синоптики прогнозируют усиление ветра до 20 м/с

Осадков на выходных будет меньше, облачность сохранится.

Днем температура будет не выше 15 °C, ночью в воскресенье ожидается 3-6 °C.

«Дожди у нас не прекратятся. Они будут отмечаться как на побережье, так и в горно-предгорной зоне, но все-таки можно сказать что преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер не даст у нас разгуляться весне. Показатели термометров будут невысокие — в пределах 12-15 °C», — сказал руководитель Территориального центра мониторинга и прогнозирования ЧС Краснодарского края Юрий Ткаченко.

Ветер усилится на побережье Азовского моря и в Краснодаре. Порывы будут достигать 10-15 м/с, а в Новороссийске — 20 м/с.