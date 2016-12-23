style=»width: 100%;»> На Кубани собрали почти 10,4 миллиона тонн сахарной свеклы

В хозяйствах Кубани завершена уборка сахарной свеклы. С площади 187 тысяч гектаров собрано почти 10,4 миллиона тонн сахарной свеклы.

Такого показателя аграриям удалось достичь за счет двух факторов. Во-первых, в этом году дополнительно было запущено два завода по переработке сахарной свеклы (в Курганинском и Тимашевском районах). И это позволило увеличить посевные площади сахарной свеклы на 32 тысячи гектаров по сравнению с 2015 годом.

Во-вторых, в 2016-м была достигнута наивысшая урожайность сахарной свеклы за всю историю выращивания этой культуры на Кубани – 564,7 центнера с гектара. Ранее самая высокая урожайность свеклокорней была зафиксирована в 2013 году — 517,6 центнера с гектара, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Источник