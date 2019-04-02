На Кубани сотрудница почты избила посетителя веником. Видео

Инцидент произошел 29 марта в станице Березанской в Выселковском районе.

Видеозапись, на которой запечатлен конфликт, опубликовала местная жительница в социальных сетях. На записи запечатлена сотрудница почты, она сидит за компьютером, но в какой-то момент встает, берет веник и начинает им бить посетительницу. После этого женщина выходит из-за витрины в зал, наносит девушке еще несколько ударов веником и пытается выгнать ее из отделения. К тому же, она забирает ключи от чужой машины.

«Я пришла на почту отправить посылку. На что услышала отказ без объяснения причины (думаю личная неприязнь), попросила заведующую главпочтамта написать мне письменный отказ, но она повела себя неадекватно, схватила веник и начала меня бить по лицу и выгонять из помещения. Забрала ключи от машины и покинула свое рабочее место, скрывшись в неизвестном направлении. Я вызвала полицию», — написала в соцсетях автор видео.

«В полицию поступило заявление о произошедшем, оно зарегистрировано. По факту случившегося проводится проверка», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Anya Gvozdeva (@anya_gvozdeva555) 29 Мар 2019 в 7:33 PDT

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