На Кубани создадут спецуправление для контроля исполнения национальных проектов

Подразделение будет напрямую подчиняться губернатору региона.

Об этом сообщил глава края Вениамин Кондратьев во время совещания по вопросам исполнения майского указа президента. Глава края отметил, что до 2024 года поставлены четкие задачи в экономике и социальной сфере.

Речь идет об обеспечении естественного роста численности населения, повышении продолжительности жизни до 78 лет, снижении уровня бедности в два раза, ускоренном внедрении цифровых технологий.

«Майский указ президента лег в основу 12-ти национальных проектов. Край в свою очередь должен реализовать 42 региональных проекта», — сказал Кондратьев.

Как доложил вице-губернатор Василий Швец, на Кубани работу будут проводить, в том числе в рамках целей и задач, прописанных в Стратегии развития края до 2030 года. Региональные проекты уже прошли защиту на уровне федерации, сейчас вносят необходимые изменения.

«В рамках майского указа стоит задача не добиться конкретных цифр, а изменить качество жизни людей. Важны не цифры, не проценты, не отчетность, а новый уровень жизни людей», — добавил глава края.

Вениамин Кондратьев поручил окончательно утвердить паспорта проектов до 1 марта. Качество реализации национальных и региональных проектов оценит новое управление, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.