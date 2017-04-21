style=»width: 100%;»> На Кубани создали объединение фермеров-овощеводов

По поручению вице-губернатора Краснодарского края Андрея Коробки, на Кубани создали профессиональное объединение фермеров-овощеводов. Вошли в союз представители 30 хозяйств региона. А председателем общества избран фермер Владимир Якунин из Усть-Лабинского района.

Управление малых форм хозяйствования и сельскохозяйственной кооперации краевого министерства сельского хозяйства уточнило главные цели объединения. Среди них — наращивание собственного производства и расширение ассортимента овощной продукции, решение вопроса ее сбыта.

Также союз собирается сотрудничать с научно-исследовательскими институтами, чтобы внедрять современные технологии в производство овощей, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

Источник