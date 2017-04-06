style=»width: 100%;»> На Кубани создали первый чайный кооператив

Накануне в Сочи подписали соглашение о создании в крае первого чайного кооператива. В него вошли три организации, специализирующиеся на создании этой продукции. Кооперация надеется на увеличение объемов производства и улучшение условий переработки чайного листа.

Для потребителей также будет выгода: цены на продукцию снизится, увеличится ассортимент и география продаж.

Кроме того, сообща чаеводы хотят возродить заброшенные плантации, модернизировать имеющиеся цеха по переработке и начать строительство современной чайной фабрики с тремя линиями производства — черный, зеленый и гранулированный чаи, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

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