На Кубани спасатели будут следить за паводками из космоса

Об этом рассказал начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Аркадий Согомонян.

В Краснодарском крае экстренные службы в 2019 году планируют отслеживать паводки при помощи съемок из космоса и 16 беспилотных летательных аппаратов.

Периодичность космического мониторинга — от восьми до десяти раз в сутки.

Также для мониторинга ситуации привлекут вертолеты.

С земли следить за паводком будут более 50 специально сформированных межведомственных оперативных групп. Они будут патрулировать опасные зоны, сообщает ТАСС.