На Кубани средняя сумма взятки составила 298,5 тыс. рублей

В регионе в январе-феврале этого года зафиксировали 218 коррупционных преступлений.

Данные озвучили на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции под председательством первого заместителя прокурора края Владислава Малкина.

За два месяца в крае зафиксировали 80 фактов взяточничества, 50 фактов мошенничества, 73 факта присвоения вверенного имущества. Вскрыли 55 противоправных посягательств, совершенных в крупном размере. Два преступления совершили граждане с особым правовым статусом.

Пресекли шесть фактов взяточничества в крупном размере. Средний размер взятки должностным лицам — 298,5 тыс. рублей. Ущерб от коррупционных преступлений составил более 3,3 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ».