На Кубани стартовал экомарафон «Сдай макулатуру — спаси дерево»

Для участия в акции нужно собрать более 300 кг использованной бумаги.

Организаторы объяснили, что это примерно шесть метровых стопок с листами формата А4 или 850 книг. Они добавили, что следует собирать только литературу, не представляющую художественной ценности. Кроме того, вторичной переработке подлежат газеты, тетради и бумажная упаковка.

Заявки на утилизацию принимают на официальном сайте акции. Макулатуру заберет компания-переработчик. По результатам экомарафона будет составлен «зеленый рейтинг» Кубани с учетом активности муниципалитетов. Самых результативных участников наградят призами.