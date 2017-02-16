style=»width: 100%;»> На Кубани стартует Инфотур-2017

16 февраля на Кубани стартует Инфотур-2017. Первым его примет Темрюкский район. Деловая встреча руководителей предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности АПК с потребителями продукции состоится в станице Голубицкой. Цель Инфотура — способствовать продвижению на местном рынке краевой продукции.

На встречу приглашаются все заинтересованные предприятия АПК, торговли, общественного питания и санаторно-курортного комплекса Калининского, Красноармейского, Приморско-Ахтарского, Темрюкского и Славянского районов, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе краевого минсельхоза.

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