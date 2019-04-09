На Кубани телефонного мошенника посадили на 7,5 лет

В апреле вступил в законную силу приговор в отношении жителя Новосибирска, которого суд Новороссийска признал виновным в 27 фактах обмана людей по телефону.

Суд установил, что с ноября 2015 года по август 2016 года мошенник из Новосибирска звонил по телефону пенсионерам, живущим на Кубани. Он представлялся сотрудником полиции и говорил людям о том, что их родственники совершили преступление или попали в ДТП, просил перевести деньги для лечения пострадавших. Он менял голос и выступал также в роли сына или внука.

Всего злоумышленник совершил 27 преступлений на территории Кубани. Введенные в заблуждение люди перечисляли деньги на расчетный счет через банкоматы. Ущерб составил 1,6 млн рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Возбудили уголовное дело мошенничестве группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба. Октябрьский районный суд Новороссийска назначил подсудимому 7,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Осужденный приговор суда обжаловал, так как полагал, что ему назначили чрезмерно суровое наказание.Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда оставила приговор оставила без изменений. После этого он вступил в силу.