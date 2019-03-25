На Кубани в этом году собрали около 3,2 тыс. тонн тепличных овощей

Об этом 25 марта сообщили в минсельхозе Краснодарского края.

По данным ведомства, сейчас валовой сбор овощей составляет около 3,2 тыс. т. Лидерами по урожаю тепличных овощей стали Краснодар, Белореченский, Тимашевский и Динской районы. В минсельхозе добавили, что структура урожая и производства отдельных культур за последние годы изменилась. В 2012-2015 годах на долю томатов приходилось 30% тепличного урожая, по итогам 2018 года доля помидоров возросла до 45%. Тепличные комбинаты начали выращивать томаты черри на ветке, так как они пользуются спросом на рынке.

В министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности края добавили, что увеличение объемов производства тепличных помидоров связано с ростом потребления кубанских овощей и высокой рентабельностью производства — более 40%.

По словам вице-губернатора Андрея Коробки, площадь производства овощей защищенного грунта составляет 200 га, в этом году ее увеличат за счет нового тепличного комплекса стоимостью 12,6 млрд рублей в Тихорецком районе. Его площадь составит 60 га. Таким образом объемы производства значительно возрастут.

Кубань стала лидером в России по производству тепличных овощей. В 2018 году их валовый сбор в сельхозпредприятиях и КФХ составил 110 тыс. т, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.