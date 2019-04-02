На Кубани в капсулу заложили кисеты с землей из городов-героев

Патриотическая акция «Дорога памяти» организована СК РФ и приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Она охватывает десять регионов страны. В каждом — торжественная встреча и ряд мероприятий. В Анапе в эстафете приняли участие несколько сотен молодых людей.

«Цель этой акции в том, чтобы напомнить нашим молодым ребятам о том подвиге, который совершили их деды и прадеды в годы Великой Отечественной войны. Мы надеемся на то, что преемственность славы наших отцов, дедов, прадедов, наше подрастающее поколение будет нести дальше, вглубь следующих поколений», — отметил руководитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Вадим Бугаенко.

Почетным участникам акции — ветеранам — вручили памятные медали. Чествовали и молодых героев.

«Шифер побит, окна выбиты. Что еще оставалось делать кроме как того, что прийти на помощь людям. Я организовал ребят, волонтеров. У нас не общественная организация, просто звонил друзьям, в которых уверен. Знаю, что они поддержат в трудную минуту не меня, а людей, которые нуждаются в помощи», — рассказал студент Кубанского государственного университета Виталий Карнаух.

На Кубани в капсулу заложили кисеты с землей из Анапы, Туапсе и Новороссийска. Теперь она отправится в Керчь. Завершится акция в начале мая в Брестской крепости, где и прогремели первые выстрелы Великой Отечественной войны.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Анапа приняла эстафету «Дорога памяти».