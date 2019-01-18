На Кубани в Крещение будут дежурить более 3 тыс. полицейских

Правопорядок будут обеспечивать в том числе сотрудники Росгвардии.

В период с 18 по 19 января в 473 церквях и соборах края пройдут религиозные богослужения, посвященные православному празднику Крещения Господня. В них примут участие около 500 тыс. человек.

Для обеспечения общественного порядка и безопасности жителей задействуют более 3 тыс. сотрудников органов внутренних дел, 2 тыс. представителей общественных формирований правоохранительной направленности — 1 тыс. 149 казаков, 789 представителя народных дружин, 187 работников частных охранных организаций.

Места проведения богослужений и религиозных обрядов обследуют инспекторы-кинологи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Перед началом торжественных мероприятий сотрудники краснодарского ОМОН Росгвардии проведут инженерно-техническое обследование кубанских храмов и церквей. Также правопорядок на улицах городов и районах края будут обеспечивать военнослужащие Росгвардии в составе пеших патрулей и наряды вневедомственной охраны, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», крещенские купания пройдут в городах и районах края в ночь с 18 на 19 января. В МЧС дали советы по купанию в проруби.

В Краснодаре определили семь мест для крещенских омовений.