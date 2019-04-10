На Кубани в «Тотальном диктанте» примут участие более 2 тыс. человек

Чтецами в Краснодаре станут заместитель директора телерадиокомпании «НТК» Екатерина Минькова, руководитель дирекции информпрограмм Элина Касабова и главред интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.

В краевой столице акция пройдет 13 апреля на 12 площадках — на базе вузов, школ и библиотек. По словам организаторов, пунктов проведения диктанта в 2019 году стало меньше, при этом увеличился их масштаб. Впервые площадка откроется в республике Адыгея, ее будет курировать краснодарский штаб.

Принимать участие в добровольном бесплатном диктанте будут 200 тыс. россиян, среди них — 2 тыс. кубанцев.

«В Краснодаре мы ожидаем встретить 100 жителей Адыгеи и 200 краснодарцев. Это будет совместная площадка — уникальный опыт за всю историю «Тотального диктанта»», — сказала организатор акции «Тотальный диктант» Надежда Желтова.

Принять участие в акции решили и сотрудники телекомпании «Кубань 24». Накануне они написали тестовый диктант и вместе с филологом Кубанского государственного университета разобрали свои ошибки.

Для того чтобы принять участие необходимо зарегистрироваться на официальном сайте «Тотального диктанта», выбрать нужный город и площадку, которую удобно посетить. В день испытаний необходимо иметь при себе паспорт.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре «Тотальный диктант — 2018» написали более 1,3 тыс. человек. В прошлом году на Кубани проверить свою грамотность можно было в девяти городах. Кроме корреспондента Натальи Клещевой, чтецами проверки стали двое представителей телерадиокомпании «НТК»: ведущая Екатерина Шайдурова и главный редактор интернет-портала «Кубань 24» Юрий Степанов.