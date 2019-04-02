На Кубани возбудили дело за публичное оскорбление пьяным мужчиной полицейского

Инцидент произошел 23 марта на территории ж/д вокзала станции Белореченская.

Возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего мужчины, который публично оскорбил сотрудника Белореченского линейного отдела полиции Краснодарского ЛУ МВД России на транспорте, пока тот находился при исполнении должностных обязанностей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного СУТ СК России.

По версии следствия, 23 марта около 19:45 сотрудники полиции выявили жителя Краснодарского края в состоянии опьянения на территории ж/д вокзала станции Белореченская. В ответ на законное требование предъявить документы 55-летний мужчина в присутствии посторонних стал публично нецензурно бранить полицейского. На требования прекратить свои действия мужчина не реагировал, чем унизил честь и достоинство представителя власти.

Устанавливаются все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.