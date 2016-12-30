style=»width: 100%;»> На Кубани утвердили план мероприятий по борьбе с амброзией

Министерством сельского хозяйства Кубани и Россельхознадзором уже утвержден план совместных мероприятий по борьбе с амброзией на 2017 год. Об этом стало известно на совещании в краевом министерстве сельского хозяйства.

План предусматривает совместные действия всех заинтересованных структур федерального, краевого и муниципального уровня. Локальные планы по борьбе с амброзией уже утвердили муниципалитетах.

На 2017 год в бюджеты районов заложено более 170 миллионов рублей на мероприятия по борьбе с сорняком. Наибольшие суммы запланировали Краснодар, Армавир и Темрюкский район.

В рамках поручения вице-губернатора Андрея Коробки по соблюдению севооборота, каждый муниципалитет должен предоставить в краевой Минсельхоз соответствующую карту по севу. В ней будут прописаны объемы сельхозкультур, которые планируется посадить на той или иной территории, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе министерства сельского хозяйства Краснодарского края.

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