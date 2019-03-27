На Кубани за два года благоустроили более 300 дворовых и общественных территорий

Об этом заявил вице-губернатор Кубани Анатолий Вороновский.

В рамках совещания по реализации приоритетного проекта «Формирование городской среды» Анатолий Вороновский отметил, что Кубань принимает участие в реализации нацпроекта второй год. В 2017 году в 22 городах и районах края были благоустроены 182 дворовые и 42 общественные территории. Стоимость выполненных мероприятий составила более 1,6 млрд рублей.

В 2018 году список населенных пунктов, которые принимали участие в проекте, расширился в два раза. По итогам года благоустроили 45 дворовых и 44 общественные территории. Работы выполнены на сумму более 1,4 млрд рублей.

По результатам всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды от Краснодарского края победил проект по благоустройству «Андреевского парка» в городе Геленджике.

По словам Анатолия Вороновского, Краснодарский край уже получил более 2 млрд рублей на реализацию национального проекта. Эти средства направят на благоустройство 43 дворовых территорий и 72 общественных зон.

«В настоящее время проводится работа по актуализации муниципальных программ, по итогам которой планируется внести изменения в региональный проект «Формирование комфортной городской среды» в части уточнения целевых показателей», — цитирует Вороновского пресс-служба администрации Краснодарского края.