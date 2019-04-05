На Кубани за мошенничество с землей чиновника посадили на пять лет

В Краснодарском краевом суде в апреле состоялась апелляция по делу о мошенничестве в отношении заместителя главы администрации Ахтырского городского поселения Абинского района Александра Перепелицы.

Суд и следствие установили, что заместитель главы администрации Ахтырского городского поселения Абинского района с 2015 по 2017 годы получил в качестве вознаграждения от трех жителей 200 тыс. рублей и сотовый телефон стоимостью 20 тыс. рублей за организацию выделения земельных участков.

В отношении чиновника возбудили уголовное дело о мошенничестве с использованием своего служебного положения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Абинский районный суд приговорил чиновника к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима и к штрафу в 100 тыс. рублей.

Адвокаты подали апелляционную жалобу и попросили оправдать осужденного в связи с недоказанностью вины. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с заключением прокурора, приговор оставила без изменения, жалобу — без удовлетворения. После чего приговор вступил в законную силу.