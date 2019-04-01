На Кубани за несоблюдение правил страховым компаниям грозят штрафы

Теперь страховщики обязаны уведомлять клиентов обо всех особенностях своих услуг в письменном виде.

Новые требования к страховым компаниям и их агентам вступают в силу. Теперь заказчиков должны предупреждать о возможных рисках в письменном виде. Прежде чем поставить подпись в документе, люди должны узнать о возврате средств при расторжении договора и гарантированных компенсациях. Проговаривать нужно также размер агентских комиссий и иных выплат.

«Информация будет раскрываться о том, что этот продукт не является депозитом, доход по нему не гарантируется. Также информация о том, какая часть суммы, которую заплатил потребитель, пойдет на инвестирование, а какая на расходы агентов и страховой компании», — сказал директор департамента страхового рынка ЦБ РФ Филипп Габуния.

За несоблюдение правил страховщикам грозят крупные штрафы. По словам представителей Банка России, зачастую компании скрывают особенности своих услуг, это приводит к завышенным ожиданиям людей. Теперь же потенциальному клиенту будет проще понять, какие возможности ему даст страховка.