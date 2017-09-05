style=»width: 100%;»> На Кубани заработало мукомольное предприятие после года простоя

Работа предприятия была приостановлена в прошлом году из-за финансовых сложностей.

ООО «Кубанская макаронная фабрика» в Приморско-Ахтарске снова работает. В июне прошлого года предприятие было остановлено из-за нехватки денег, а в феврале этого года нашелся инвестор ООО «Гранада», который готов выкупить мукомольный комплекс и макаронную фабрику.

«В настоящее время инвестор осуществляет деятельность на правах аренды. За счет собственных средств он реконструировал и восстановил работоспособность на 60% производственных мощностей макаронной фабрики и на 80% — мукомольного комплекса. Сейчас предприятие имеет возможность перерабатывать 3000 тонн пшеницы и производить 600 тонн макаронных изделий в месяц», — сообщает минсельхоз Краснодарского края.

Возобновление работы предприятия — это не только собственная кубанская продукция, но и рабочие места, а также налоговые поступления в бюджет края в размере 70 млн. руб. в год.

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