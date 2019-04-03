На Кубани заведующая детсадом незаконно устроила мужа на должность сторожа

В Щербиновском районе бывшая заведующая детским садом №14 предстанет перед судом по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

По данным следствия, женщина с 2014 года работала в должности заведующей детским садом. С мая по июнь 2016 года она устроила на работу своего мужа на должности сторожа и рабочего. Злоумышленница знала, что муж не будет выполнять трудовые обязанности в детском саду. Она лично изготовила и подписала приказы о приеме его на работу, внесла в табели учета рабочего времени недостоверные сведения. В результате мужчине необоснованно выплатили более 25 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Следствие собрало достаточно доказательств, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направили в суд.