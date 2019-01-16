На Кубани завершили капитальный ремонт спортзалов в 36 школах

В 2018 году на эти цели выделили 75,5 млн рублей, из них более 52 млн рублей предоставил краевой бюджет.

В январе 2019 года после капремонта открылись спортивные залы в школах Тихорецкого и Кущевского районов.

На благоустройство спортзала в гимназии № 6 в Тихорецке выделили более 3 млн рублей. В нем заменили кровлю и напольное покрытие, обустроили душевые и раздевалки, установили новое спортивное оборудование.

В Кущевском районе отремонтировали спортзал средней школы № 14 в селе Полтавченское. Выделенные 3 млн рублей пошли на замену окон и дверей, реконструкцию напольного покрытия и фасада, строительство раздевалок с душевыми кабинками.

Теперь оба объекта отвечают всем современным образовательным стандартам и требованиям безопасности.

Обновление спортивных залов в школах Кубани находится на личном контроле губернатора края Вениамина Кондратьева, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.