На курорте Дюрсо в Новороссийске к лету благоустроят пляж

Мэр Игорь Дяченко встретился с арендаторами по вопросу благоустройства пляжей Южная Озерейка и Дюрсо.

Дяченко отметил, что приток отдыхающих с каждым годом увеличивается, и то, с какими впечатлениями туристы уедут, будет общим впечатлением о городе.

«Недоволен остался предложенной концепцией развития пляжа Южная Озерейка. Не увидел современного свежего подхода. Считаю, что территория должна иметь не только ухоженный вид, но и выдержанную современную стилистику, соответствующую самым последним требованиям в благоустройстве», — сообщается на странице Игоря Дяченко в Instagram.

По словам мэра, лучше обстоят дела на пляже Дюрсо. Арендатор продумал новшества к предстоящему курортному сезону — домики из сруба, теневые навесы, детские площадки.

«С арендаторами, которые не будут стремиться к повышению комфорта пляжного отдыха для жителей и гостей города, будем расторгать договор и предлагать тем, кто хочет развиваться», — добавил Дяченко.