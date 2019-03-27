На лечение Алены Линник из Краснодара срочно требуется 6 млн рублей

Семилетняя девочка больна раком, с 1,5 лет она борется за жизнь.

В ближайшее время после рецидива Алене нужно начать лечение. Для этого семье Алены Линник требуется 6 млн рублей. Фонд «Край Добра» открывает срочный сбор средств. Подробнее об этом можно узнать на сайте благотворительной организации.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в 1,5 года врачи обнаружили у девочки острый лимфобластный лейкоз. Сейчас ей семь лет, и она пережила множество курсов химиотерапии и две пересадки костного мозга.