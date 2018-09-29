На Летних Юношеских Олимпийских играх выступят десять кубанцев

Международные соревнования пройдут в Буэнос-Айресе с 6 по 18 октября.

Это уже третий подобный турнир, проводимый под эгидой Международного олимпийского комитета. До этого аналогичные соревнования проходили в Сингапуре и Нанкине.

Спортивный форум соберет в Аргентине молодых атлетов в возрасте от 14 до 18 лет со всего мира. В сборную России вошли 94 спортсмена, из них десять — из Краснодарского края.

На Играх выступят кубанские баскетболисты Никита Ремизов и Хасан Кипкеев, легкоатлетки Олеся Солдатова и Виолетта Игнатьева, акробат Анатолий Сливков, каратист Роберт Авакимов, дзюдоист Абрек Нагучев, представители пляжного волейбола и гандбола Денис Шекунов и Анастасия Скрипка, а также Анастасия Шамонова, которая будет отстаивать честь страны и региона в соревнованиях по боксу, сообщает пресс-служба администрации края.

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