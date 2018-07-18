На магистралях СКЖД с начала года погибли шесть детей

Еще шесть были травмированы.

За аналогичный период прошлого года было шесть погибших и семь пострадавших. Уровень детского травматизма снижился на 8%.

Всего в первом полугодии этого года при пересечении путей в неустановленных местах на СКЖД погибли 45 и пострадало 16 человек. За аналогичный период прошлого года было 42 погибших и 19 пострадавших.

Основной причиной травмирования остается переход пути в неустановленном месте перед движущимся поездом — 96% от общего количества пострадавших, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СКЖД.

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