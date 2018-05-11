На майские праздники Краснодарский край принял рекордное число туристов

C начала месяца регион посетили уже 419 тыс. туристов.

Это на 7% больше, чем в прошлом году, сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Он также рассказал, что в связи с открытием туристского сезона пройдет ряд мероприятий по спортивному туризму, начнут работать почти 300 сезонных туристских маршрутов на территории 26-ти районов, откроются более 600 объектов турпоказа и еще 100 — агротуризма.

Кондратьев напомнил, что уже в конце мая — начале июня пройдет открытие пляжного сезона на Азово-Черноморском побережье.

«К этому времени, я уверен, туристический поток на курорты Кубани вырастет уже в несколько раз. Конечно, каждый гость края захочет попробовать свежие, экологически чистые и, самое главное, вкусные местные овощи и фрукты. Для удобства приезжих, которые добираются на побережье на автомобиле, уже 1 июня на Кубани откроется около 100 придорожных ярмарок», — сказал губернатор.

По его словам, в пик сезона их количество увеличится до 280, половина будет оборудована зонами отдыха для туристов. Вся представленная на них продукция будет строго контролироваться соответствующими службами. Особое внимание уделят наличию необходимой документации на реализуемую продукцию, условиям хранения товара, брендированию и еще ряду показателей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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