На Мальте угонщики ливийского самолета отпустили заложников

23 декабря в 14:56

На Мальте 23 декабря захватчики ливийского самолета отпустили заложников.

Точное число освобожденных из захваченного самолета людей неизвестно. Экипаж остается на борту захваченного самолета.

Самолет принадлежит компании Afriqiyah Airways, он совершал внутренний рейс Себха — Триполи в Ливии. После захвата его перенаправили на Мальту, сообщает РИА «Новости».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на Мальте 23 декабря приземлился самолет, который захватили двое террористов. Злоумышленники угрожали взорвать лайнер. Сообщалось, что на борту находились 118 человек.

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