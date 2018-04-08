На Мамайском перевале в Сочи укрепят склоны

Таким меры примут для защиты от падения камней на автомобили.

На склонах установят сетки, которые будут удерживать землю и камни.

Удержать большие потоки грунта невозможно, но такие меры защиты помогут сократить количество происшествий, сообщает «Макс Портал».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на Мамайском перевале 5 марта произошел камнепад. В результате продолжительных осадков булыжники обвалились на обочину дороги, два выкатились на проезжую часть.

Протевокамнепадная стальная сетка, установленная дорожниками заблаговременно, снизила скорость их схода. Это позволило спускающемуся с перевала транспорту произвести маневрирование и избежать ДТП.

В результате произошедшего никто не пострадал. Последствия камнепада устранили в течение получаса.

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