На Мамайском перевале в Сочи укрепят склоны

Таким меры примут для защиты от падения камней на автомобили.
На склонах установят сетки, которые будут удерживать землю и камни.
Удержать большие потоки грунта невозможно, но такие меры защиты помогут сократить количество происшествий, сообщает «Макс Портал».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи на Мамайском перевале 5 марта произошел камнепад. В результате продолжительных осадков булыжники обвалились на обочину дороги, два выкатились на проезжую часть.
Протевокамнепадная стальная сетка, установленная дорожниками заблаговременно, снизила скорость их схода. Это позволило спускающемуся с перевала транспорту произвести маневрирование и избежать ДТП.
В результате произошедшего никто не пострадал. Последствия камнепада устранили в течение получаса.
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