На маршруте Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе отменят четыре электрички

В связи с проведением ремонтных работ на направлении Краснодар — Горячий Ключ — Туапсе в конце апреля отменят четыре пригородных электропоезда.

С 17 по 28 апреля не будет ходить электричка № 6717 Краснодар — Горячий Ключ в 16:00, а также состав № 6720 Горячий Ключ — Краснодар в 18:03.

В сутки 18, 19, 20, 21 и 27 апреля отменены электропоезда № 6920 Туапсе — Горячий Ключ в 15:08 и № 6919 Горячий Ключ — Туапсе в 20:10.

Пассажиров просят заранее планировать поездку, учитывая предстоящие изменения в графике движения пригородных электропоездов, сообщает пресс-служба «Кубань Экспресс-Пригород».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на маршруте Горячий Ключ — Краснодар с 5 по 11 апреля частично изменилось расписание электричек из-за ремонтных работ.

Источник